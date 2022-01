Peschereccio di 12 metri affondato in laguna

La guardia di finanza di Chioggia ha ritrovato, nel corso di una crociera di servizio, il relitto di un motopeschereccio lungo 12 metri parzialmente affondato in laguna. I militari del reparto operativo aeronavale hanno da subito eseguito un sopralluogo accurato del mezzo e di tutta la zona circostante, per accertarsi che non ci fossero persone a bordo.

Dalla perlustrazione è emersa una macchia di idrocarburi sulla superficie dell'acqua, proveniente dal serbatoio del motopeschereccio. I baschi verdi si sono quindi adoperati per circoscrivere la macchia e porre in essere quanto previsto dalla normativa vigente.