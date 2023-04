L'appello partito da Firenze diventa una petizione: «Bambini gratis sui mezzi pubblici»

Era il maggio 2021 quando FirenzeToday raccoglieva lo sfogo di Berenice, madre di due bambini di tre e cinque anni. Un appello per chiedere di far viaggiare i bambini gratis sui mezzi pubblici, «per incentivarne l'utilizzo». Anche perché, proprio a Firenze, la singolare norma in vigore prevede che a viaggiare gratis siano soltanto quelli al di sotto del metro di altezza. Nei giorni scorsi Caterina, una mamma di Venezia, ha pensato di rendere questa idea una petizione rivolta a tutte le città d'Italia. L'iniziativa è attiva sulla piattaforma Change.org.

In laguna, attualmente, il regolamento di Actv specifica che «sono esenti dal pagamento del biglietto i bambini fino al compimento del sesto anno d'età». Altrove le regole sono diverse, tanto che la petizione parla di «grandi disparità» sulla base dei dati raccolti sui siti internet delle società. «A Milano i bambini viaggiano gratis fino ai 14 anni; a Roma, Trieste e Genova viaggiano gratis fino ai 10 anni; a Torino, praticamente fino agli 11 anni. A Venezia e a Napoli, fino ai 6 anni», riepiloga l'analisi. Poi l'anomalia di Firenze e Bologna: «Gratis fino ai 100 centimetri di altezza». Un raffronto viene fatto con il resto d'Europa: «Parigi e Madrid: gratis fino ai 4 anni e poi al 50% fino agli 11. Berlino: gratis fino ai 6 anni e poi scontato fino ai 14. Londra: gratis fino ai 10 anni (fino agli 11 solo nella metro)».

La petizione chiede «che si possa arrivare ad una soluzione unica per tutta Italia, tenendo conto che il costo per gli spostamenti dei bambini è una spesa importante per le famiglie. Due, tre, quattro figli incidono notevolmente sul bilancio familiare». E conclude con la proposta di far viaggiare «bambini gratis sui mezzi pubblici fino ai 10-12 anni».