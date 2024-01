Picchia i genitori e li minaccia con un coltello, poi resiste ai carabinieri: arrestato

Tre arresti e un divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia. È l'esito degli ultimi dieci giorni di attività dei carabinieri impegnati a prevenire e reprimere il fenomeno delle condotte violente nei confronti dei propri congiunti.

Il 14 gennaio, i militari di Mestre hanno allontanato d'urgenza dalla casa familiare un 50enne recidivo nei comportamenti vessatori. Già arrestato nel 2019 e scarcerato tre anni dopo, l'uomo ha aggredito fisicamente la moglie e il figlio, intervenuto in soccorso della madre. Il tribunale di Venezia, su richiesta della procura, dopo aver convalidato la misura dell'allontanamento, ha disposto anche il "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

Risalgono a quattro giorni più tardi due arresti. I militari di Marghera hanno stretto le manette ai polsi a un 25enne che aveva violato a più riprese il divieto di avvicinamento all'ex compagna, disposto per maltrattamenti. Su disposizione del giudice è stato portato in carcere. La stessa misura è stata adottata per un 60enne di Martellago, il quale aveva ripetutamente disatteso gli obblighi degli arresti domiciliari, disposti per violenza familiare.

L'ultimo episodio la scorsa settimana, nella notte del 19 gennaio. In questa circostanza, i carabinieri di Chioggia hanno arrestato un giovane che aveva picchiato e minacciato con un coltello i propri genitori. Quando i militari sono arrivati, il ragazzo ha continuato nella propria condotta violenta, rendendosi anche protagonista di resistenza a pubblico ufficiale. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere.