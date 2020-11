Si schianta su un furgone parcheggiato e scappa, rintracciato e multato

Un errore di manovra, probabilmente, ed è finito addosso a un furgone parcheggiato. Anzichè fermarsi, uno jesolano ha ben pensato di andarsene. Dopo dieci giorni, la polizia locale lo ha identificato e, adesso, oltre al risarcimento dei danni dovrà pagare una multa di 300 euro.

L'incidente risale allo scorso 9 novembre. Il proprietario del furgone danneggiato nelle vicinanze di piazza Brescia, a Jesolo, ha denunciato la fuga del responsabile alla polizia municipale che, attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, ha incastrato il «pirata». «Se pensiamo che senza un'identificazione il proprietario del furgone si sarebbe dovuto fare carico di riparare il mezzo a sue spese per un danno fatto da altri, l’intervento della polizia locale ha dato giustizia - commenta l’assessore alla sicurezza di Jesolo, Otello Bergamo -. Può sembrare un piccolo intervento, ma per molti cittadini soprattutto in questo periodo di incertezza economica l’aiuto fa la differenza. Una volta di più abbiamo anche dimostrato che dalla giustizia non si scappa e chi sbaglia, paga».