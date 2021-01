Un premio a Luca Rigo: soccorse due naufraghi nel bacino di San Marco

Un gagliardetto del Comune di Venezia è stato consegnato a Luca Rigo, giovane regatante che in dicembre si è buttato in acqua, nel bacino di San Marco, per soccorrere due naufraghi vittime di un incidente con la loro barca a motore. La cerimonia si è svolta davanti a Ca' Farsetti e vi hanno preso parte Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale, Cesare Peris, presidente della Società di Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati, Marco Borghi, presidente della Municipalità di Venezia-Murano-Burano e Lucio Penzo, della Remiera Casteo.

Esempio virtuoso

«Premiare Luca è un gesto significativo - ha detto Venturini - per ringraziarlo di cuore e indicarlo come esempio da seguire. Stiamo vivendo un periodo segnato da tanta indifferenza ed egoismo, con il suo gesto, invece, Luca ha dimostrato di avere grande attenzione per ciò che accade intorno a lui, ha visto delle persone in difficoltà e non ha avuto esitazioni nel gettarsi in acqua e salvare chi in quel momento aveva bisogno di aiuto. Luca ha insegnato molto alla comunità, ai suoi coetanei ma anche a molti adulti. Per questo motivo merita il ringraziamento della città».

Borghi ha sottolineato che «in tempi di diffusa, e quasi dominante, cultura del "disimpegno", vi sono ancora momenti autentici per affermare una pratica dell’impegno: è quanto ha fatto, con generosità e senso civico, il nostro giovane concittadino Luca Rigo. A lui il sincero ringraziamento e la riconoscenza della Municipalità».

Premi

Al giovane, già vincitore dell'ultima edizione della Regata Storica 2020 dei giovanissimi, l'assessore ha anche consegnato una targa, omaggio della Società di Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati che ha inoltre assegnato a Luca Rigo un premio in denaro. Un altro riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Remiera Casteo.