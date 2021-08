Confcommercio Jesolo: «Problemi nell'app di verifica del green pass»

Teso: «È un problema molto serio, - ha concluso - perché il mancato riconoscimento del pass autentico impedisce illegittimamente alla persona in regola di muoversi liberamente»

«Ci vengono segnalati dagli operatori diversi problemi di funzionamento della app Verifica C19, messa a disposizione dal ministero della Salute per verificare l’autenticità e la validità dei green pass». Ad affermarlo è Alberto Teso, delegato comunale di Confcommercio Jesolo.

L'applicazione di verifica, scaricabile gratuitamente da internet, una volta installata funziona senza la necessità di avere una connessione ed opera nel rispetto della privacy, ossia senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. «Abbiamo effettuato alcune prove pratiche, - spiega Teso - su green pass certamente originali e autentici, scaricati sui telefoni, ma l'applicazione non li ha riconosciuti, negando la validità del pass e, di fatto, inibendo l'accesso al locale».

Il problema potrebbe dipendere da diversi motivi, sia dovuti all'hardware utilizzato (smartphone o fotocamera non di ultima generazione), oppure alla scarsa qualità della riproduzione del certificato. «Questo è un problema molto serio, - ha concluso - perché il mancato riconoscimento del pass autentico impedisce illegittimamente alla persona in regola di muoversi liberamente. Abbiamo segnalato la cosa al Ministero, sollecitando un intervento urgente. La nostra associazione ha già chiesto formalmente di poter sostituire la verifica con l'esibizione di una autocertificazione ma, ad oggi, la richiesta non è ancora stata accolta dal Governo».