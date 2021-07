Ruba profumi per 8000 euro nel negozio duty free dell'aeroporto: 19enne in manette

Ha arraffato 88 confezioni di profumi costosi in un negozio duty free dell'aeroporto di Tessera, per poi nasconderli dentro ai bagagli che, probabilmente, aveva portato con sé vuoti proprio per mettere a segno il colpo. La polizia, insospettita per l'inusuale peso dei bagagli, ha arrestato ieri, a seguito di perquisizione, un cittadino lituano di 19 anni.

Una volta aperti i bagagli, gli agenti hanno chiesto al ragazzo perché viaggiasse con al seguito un quantità così elevata di profumi, senza ricevere alcune spiegazione in merito. A quel punto si sono rivolti alla responsabile di un punto vendita dello scalo, che aveva denunciato un grande ammanco di prodotti, 88 in tutto per l'appunto, per un valore complessivo di circa 8mila euro.

Gli agenti hanno avuto poi la conferma definitiva che il 19enne si fosse impossessato dei profumi visionando le telecamere di sorveglianza dello scalo lagunare. Il giovane ladro è stato arrestato, a disposizione del pubblico ministero che ha disposto il giudizio direttissimo.