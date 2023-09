«Vogliamo un futuro qui», la protesta degli studenti veneziani contro il caro affitti

«Vogliamo un futuro qui!», i giovani si mobilitano contro emergenza abitativa e caro studi. Questa mattina, alle 8.30 sul Ponte di Rialto a Venezia, si sono riuniti studenti da tutto il Veneto per partecipare al presidio dell'Unione degli Universitari (Udu) e della Rete degli Studenti Medi, organizzato per denunciare la condizione di precarietà della componente studentesca.

Gli studenti hanno denunciato anche le criticità legate ai prezzi dei libri, a un benessere psicologico non garantito, e a un sistema di trasporti ed infrastrutture inefficienti. «Oggi studenti da tutto il Veneto sono con noi per dire basta alla scellerata politica di Zaia e Donazzan sul diritto allo studio - ha detto Marco Nimis, coordinatore degli Studenti Medi del Veneto -. I libri sono un spesa pesante per le famiglie, continuano ad aumentare i costi degli affitti e dei trasporti pubblici, mancano le borse di studio e la Regione non muove un dito. Ma ora basta, noi vogliamo un futuro qui e faremo il necessario per prendercelo».

Gli studenti da mesi si stanno mobilitando a livello nazionale, «ma questo flash mob è il punto d’incontro degli studenti del Veneto, che da un anno aspettano risposte dalla Regione», ha dichiarato Laura Bergamin, coordinatrice dell’Udu Verona. «Il Veneto è la vergogna d'Italia sul diritto allo studio: Zaia e Donazzan dormono, mentre noi studenti un posto dove dormire non ce l'abbiamo», ha invece detto Domenico Amico, coordinatore dell'Udu Padova.

A Venezia i posti letto per turisti hanno superato il numero di residenti. «E in tutto ciò - ha sottolineato Marco Dario, coordinatore di Udu Venezia - gli studenti sono costretti a pagare anche 700 euro al mese per un affitto. È questo il grande piano del Veneto per una delle città universitarie più importanti del Paese?».

L'iniziativa degli studenti universitari trova il sostegno della Cgil di Venezia. «A Venezia - spiega il segretario generale, Daniele Giordano - studenti, lavoratori e pensionati condividono la difficoltà nel sostenere le spese per degli affitti ormai fuori controllo. Soprattutto i giovani lavoratori e gli studenti si trovano nella situazione di dover rinunciare a rimanere nel nostro Territorio a causa di un costo della vita che ormai sembra essere più allineato alle masse di turisti che ai pochi residenti. La monocoltura turistica della città d’acqua e della terraferma - conclude - si nutre della presenza di giovani che hanno la necessità di sostenere le spese necessarie alla loro istruzione, e per questo si trovano costretti ad accettare i cosiddetti "lavoretti", che spesso sono lavoro nero, poco retribuito e sicuramente precario».