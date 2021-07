Dopo la morte di Valentino Polato, gli amici lanciano una raccolta fondi per il figlio

Gli amici: ««L’obiettivo è ambizioso, simbolico, ogni piccolo aiuto ci permetterà di dare un sostegno per il percorso di vita di Emanuele»

«Chi ti ha conosciuto sa quanto amore c’era dietro ogni gesto per Emanuele. Tu sei sempre stato un animo gentile, sempre disponibile, con un’umiltà rara e sempre pronto a coprire le spalle di tutti noi». Così scrivono gli amici di Valentino Polato, il 32enne di Musile di Piave morto la scorsa settimana in un incidente stradale a Caposile, lungo la Treviso Mare.

Valentino era al volante di un pick up che si è scontrato con un mezzo pesante e ha lasciato un figlio piccolo, Emanuele, per il quale ora i conoscenti vogliono fare qualcosa. E hanno pensato a una raccolta fondi su GoFundMe. «L’obiettivo - scrivono - è ambizioso, simbolico, ogni piccolo aiuto ci permetterà di dare un sostegno per il percorso di vita di Emanuele». La raccolta ha avuto più di trecento condivisioni e ha già superato i 1.700 euro. Si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/4srp/ emanuele-polato