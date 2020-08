Picchia addetto alla sicurezza dopo aver rubato: arrestato

E' stato sorpreso a rubare alcuni generi alimentari e, per assicurarsi la fuga, ha spintonato e aggredito un addetto alla vigilanza. Il tentativo di dileguarsi non è andato a buon fine per un 27enne di Chioggia, che mercoledì sera è stato arrestato.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri dopo l'aggressione al vigilante di un supermercato di Sottomarina. Giovedì mattina è stato processato per direttissima e condannato a un anno di reclusione. L'addetto alla sicurezza se l'è cavata con qualche contusione.