Fa la spesa gratis e aggredisce il direttore, arrestato

Nel pomeriggio di martedì, i carabinieri di Stra hanno arrestato un 44enne marocchino, ritenuto responsabile di tentata rapina. I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte del direttore di un supermercato della zona, il quale stava inseguendo l'uomo che, dopo aver tentato di rubare merce dal punto vendita, lo avrebbe spinto per guadagnarsi la fuga, per poi cercare di allontanarsi a bordo di un autobus.

Secondo quanto ricostruito, il 44enne sarebbe stato notato dal direttore del punto vendita nel parcheggio del centro commerciale, mentre trasportava un carrello pieno di generi alimentari non pagati. Una volta raggiunto, nel tentativo di fuggire avrebbe abbandonato la merce, risultata del valore di 266,62 euro, e avrebbe spintonato il direttore che, nonostante tutto, ha continuato a inseguirlo e ha chiamato il 112. I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo non appena questo era salito nell’autobus per allontanarsi, traendolo in arresto. Il 44enne è stato poi processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto senza l’applicazione di misure cautelari.