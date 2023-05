Rapina violenta in centro, aggressore strappa la collana e accoltella la vittima

Brutale aggressione in centro a Mestre, in via Costa, nella notte tra domenica e lunedì. Un uomo con il volto coperto, che aveva con sé un'arma da taglio tipo mannaia da macellaio, ha ferito seriamente a una mano un uomo di 50 anni del Bangladesh rapinandolo della collana d'oro. Quando la vittima ha reagito provando a spingere via il malvivente, nella colluttazione è spuntata questa specie di accetta con cui l'aggressore ha lacerato il polso del bengalese.

Una violenza fuori controllo quella che si è consumata per strada di notte e in pieno centro. La dinamica del feroce attacco, finalizzato a strappare la catena d'oro che aveva al collo il cinquantenne, mentre camminava a piedi da solo verso casa, è in fase di ricostruzione come l'identificazione del responsabile. La vittima, ancora sotto choc e sofferente, ha riferito quello che ricordava alle volanti della Questura di Mestre. Proprio i poliziotti hanno accompagnato l'uomo all'ospedale con il polso lacerato dalla profonda ferita che sembra non abbia toccato i tendini almeno, non mettendo a rischio la funzionalità della mano. L'aggredito ha ricordato di essere stato afferrato da un uomo che gli ha strappato la collana e di aver reagito spingendo quella sagoma dal volto coperto da una maschera o dalla mascherina chirurgica, per non rendersi riconoscibile, in modo da allontanare il rapinatore da sé.

La conseguenza della colluttazione è che il bengalese ha avuto la peggio perché l'aggressore ha tirato fuori quest'arma tipo accetta o mannaia colpendolo al polso in modo da mandarlo a terra e tenersi la collana. Stando alla testimonianza della vittima, il malvivente che gli ha conficcato la lama nella mano potrebbe essere un nordafricano che, oltre alla collana, gli ha portato via anche il cellulare lasciandolo stordito dal dolore a terra senza poter chiamare i soccorsi. Al posto suo lo ha fatto un passante, un uomo che ha dato l'allarme al Suem e alla polizia. Ora a prendersi cura del ferito saranno alcuni connazionali, con cui pare che il bengalese dividesse l'appartamento, che avrebbero anche recuperato il telefonino della vittima.