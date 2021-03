Aumentano i ricoveri, riattivata la terapia intensiva al covid hospital di Jesolo

Preoccupa il fronte scuole, con due focolai in particolare: 11 positivi su 17 in una classe di scuola primaria del Portogruarese e 14 su 23 in una classe di una secondaria nel Comune di San Donà

Il trend dei contagi da coronavirus continua pad aumentare e con esso i ricoveri ospedalieri. Al covid hospital di Jesolo oggi si rilevano 29 ricoveri in area malattie infettive, 2 in terapia intensiva negli ospedali di San Donà e Portogruaro ed altre 10 persone allettate presso il Centro Servizi Stella Marina di Jesolo. Sull'onda di un previsto aumento dei ricoveri, alle 14 di oggi è stata riattivata la terapia intensiva del covid-hospital di Jesolo con una disponibilità di 6 posti letto, che in caso di necessità potranno aumentare fino ad un massimo di 16. Il funzionamento della terapia intensiva, coordinata dal dottor Fabio Toffoletto, in questa fase viene garantito da 18 infermieri e 12 medici nelle 24 ore, che aumenteranno qualora vengano attivati altri posti letto.

Veneto Orientale, positivi in ogni Comune

L'aumento di contagi è stato costante nelle ultime 5 settimane, passando dai 186 nuovi positivi nella prima settimana di febbraio ai 710 della scorsa settimana. Complessivamente sono attualmente 1344 le persone positive al virus nei 21 Comuni del Veneto orientale, così distribuite: Annone Veneto 17; Caorle 77; Cavallino Treporti 53; Ceggia 12; Cinto Caomaggiore 15; Concordia Sagittaria 78; Eraclea 30; Fossalta di Piave 5; Fossalta di Portogruaro 111; Gruaro 24; Jesolo 197; Meolo 19; Musile di Piave 32; Noventa di Piave 20; Portogruaro 228; Pramaggiore 31; San Donà di Piave 172; San Michele al Tagliamento 88; San Stino di Livenza 87; Teglio Veneto 19; Torre di Mosto 29.

Contagi nelle scuole

Tema caldo di questi giorni sono i contagi nelle scuole in Veneto Orientale, dove il numero è elevato e alla data odierna raggiunge la quota complessiva di 87 casi indice, di cui 42 negli istituti dell'area sandonatese e 45 del Portogruarese. Questi hanno generato una importante e attività di screening che ha coinvolto complessivamente alunni e docenti di 90 classi sottoposti a tampone.

Attualmente le classi in isolamento sono complessivamente 60, di cui 15 nel Sandonatese e 45 nel Portogruarese. Se nelle precedenti fasi della pandemia si riscontravano in genere casi isolati in classe, in questa fase il numero delle positività si è ampliato, interessando 11 studenti su 17 in una classe di scuola primaria del Portogruarese; e 14 studenti su 23 in una classe di scuola secondaria di primo grado del territorio Sandonatese. Alla luce del quadro epidemiologico, la direzione del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 ha inviato una nota ai sindaci in cui è stata evidenziata la possibilità di assumere interventi mirati, ovvero la possibilità di prevedere ordinanze di chiusura, volti a limitare la circolazione del virus nella popolazione scolastica.