Sparatoria a Bibione: arrestato l'uomo che ha ferito tre persone

Dopo diversi giorni di ricerche, i carabinieri hanno trovato e arrestato Artur Haxhiu, il 55enne albanese che lunedì avrebbe sparato contro tre persone a Bibione. L'uomo è stato intercettato giovedì all'ora di pranzo a San Michele al Tagliamento. Con ogni probabilità, dunque, in questi ultimi giorni potrebbe essere rimasto nascosto e non essersi mai allontanato dal territorio comunale. Ma, sui suoi spostamenti, stanno ancora lavorando i militari.

I carabinieri lunedì avevano diffuso le sue foto lanciando un appello ai cittadini per far sì che, chiunque lo vedesse, lo segnalasse alle forze dell'ordine. Il 55enne è ritenuto responsabile di una doppia sparatoria. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i primi spari sarebbero stati esplosi in via Pirano, dove sono rimasti feriti in due, uno dei quali in prognosi riservata. All'origine del gesto, forse, dei contrasti per motivi di denaro legati all'ambiente lavorativo: vittime e aggressore, infatti, sono colleghi. Successivamente il 55enne, sempre secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe spostato in via della Vega, dove avrebbe sparato a un altro connazionale che, in questo caso, se l'è cavata con ferite lievi.