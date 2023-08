Foglio di via per quattro giovani dopo una rissa a Jesolo

Divieto di rientrare nel comune di Jesolo per un anno intero. Il questore ha firmato ieri il foglio di via nei confronti di quattro giovani identificati come protagonisti della rissa avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 luglio all'esterno del locale Dolce Notte, in via Aquileia. In seguito all'episodio, il sindaco Christofer De Zotti aveva adottato una specifica ordinanza per ridurre gli orari di apertura del locale. Ora arriva anche questo provvedimento che colpisce direttamente i giovani coinvolti, alcuni dei quali hanno dei precedenti.

Gli autori del fatto sono stati tutti identificati dagli agenti del commissariato di Jesolo. In considerazione «della loro pericolosità per la sicurezza pubblica», come spiegato della questura, è stata loro applicata la misura di prevenzione (D.Lgs. 159/2011) che ordina l’immediato allontanamento dal comune di Jesolo e dalle sue frazioni per un periodo di 1 anno. «Un provvedimento importante - sottolinea la questura - che garantisce un’immediata risposta in termini di efficacia nella prevenzione e contrasto di episodi di turbativa che incidono in modo particolare sul livello di sicurezza percepita dai cittadini».

La stessa disposizione è toccata a due borseggiatrici attive tra Venezia e terraferma. La polizia ferroviaria le ha individuate nella giornata del 28 luglio, denunciandole dopo che avevano rubato il portafoglio ad un turista nella stazione di Mestre. Anche in questo caso, le giovani donne sono state colpite dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con ordine di allontanamento dal comune di Venezia per un periodo di 3 anni. Le violazioni del foglio di via sono soggette alla pena dell’arresto da uno a sei mesi.