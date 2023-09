Inizia i lavori di ristrutturazione in casa, nell'intercapedine trova tre pistole

Aveva comprato l'abitazione in via Pier Luigi Penzo a Marghera nel 2018, adesso aveva deciso che era il momento di fare dei lavori di ammodernamento, ma appena iniziati gli interventi il proprietario ha fatto una scoperta tra le pareti di casa. Nascoste tra le intercapedini sono spuntate tre pistole. La proprietà ha chiamato il 113, completamente ignara del possesso di quelle armi nascoste nelle camere d'aria della struttura muraria del garage, e ne ha denunciato la scoperta. I poliziotti della volante le hanno prese in consegna e le hanno messe sotto sequestro.

Per risalire alla possibile ragione del ritrovamento delle pistole, il proprietario ha spiegato agli agenti che aveva acquistato l'immobile da un maresciallo dell'esercito. Forse la decisione di custodire la piccola "Santa Barbara" in un posto difficile da scoprire, potrebbe essere stata legata proprio al ruolo militare del possessore precedente.

Non è la prima volta che armi, oggetti di valore e perfino reperti di guerra vengono nascosti nelle intercapedini di tetti o pareti di vecchie case. Un incidente drammatico è capitato proprio a giugno di quest'anno a Gallio, in provincia di Vicenza per questo motivo. Il giovane proprietario di un'abitazione in via Col Fuste ha perso la vita colpito da un'esplosione mentre stava facendo i lavori per la posa del cappotto. Avrebbe tagliato con una moletta un tubo che fuoriusciva dal muro, senza sapere che si trattava di un residuo bellico della prima guerra mondiale inserito come rinforzo.