Conclusa la rotonda a Pianiga tra via Marinoni e via Cavin Maggiore

La Città metropolitana ha concluso in questi giorni i lavori della nuova rotatoria tra la strada provinciale 25 (via Marinoni) e via Cavin Maggiore, nel comune di Pianiga. L’intervento ha comportato un spesa di 200mila euro.

La Sp25 collega Santa Maria di Sala a Fiesso d'Artico. Nel territorio di Pianiga corre ad ovest del centro urbano e ad est della Sr515, ad essa parallela. L’asse stradale interessato dall’intervento fa parte del graticolato romano, il tipico impianto stradale organizzato per assi ortogonali che costituiva la trama principale dell'antica centuriazione.

L’intervento eseguito dalla Città metropolitana aveva l'obiettivo di aumentare la sicurezza della circolazione e contemporaneamente incrementare la capacità del tratto stradale, dove è in vigore limite di velocità di 50 chilometri orari. L’introduzione della rotatoria riduce i punti di conflitto, eliminando le manovre di svolta sinistra e i semafori. È stato, inoltre, introdotto un elemento che induce un rallentamento dei flussi veicolari sulla direttrice principale – la Sp25 – incrementando il livello di sicurezza sia per automobilisti che per pedoni e ciclisti.