San Michele al Tagliamento-Bibione: assemblea accesa, rinviato il cambio nome

Si prospetta più accidentato del previsto il percorso per aggiungere "Bibione" al nome del comune di San Michele al Tagliamento, come prospettato dalla giunta comunale, su impulso degli imprenditori locali e dei bibionesi. Una proposta presentata ieri sera nell'assemblea pubblica, molto partecipata, tenutasi nella sala consiliare di San Michele.

La proposta al momento, da parte della giunta, è quella di aggiungere semplicemente "Bibione", senza ulteriori modifiche, quindi rinominando il comune "San Michele al Tagliamento-Bibione". Ma l'assemblea, partecipata soprattutto da residenti a San Michele al Tagliamento, ha visto una viva opposizione alla proposta, con interventi anche piuttosto accesi da parte dei cittadini presenti. Di fatto, non aiuta e non aiuterà, nella transizione, la storia e la demografia del Comune: molti più residenti a San Michele al Tagliamento, insediamento storico, molti meno a Bibione, nato e sviluppatosi dagli anni '60 in poi, grazie anche a molte famiglie arrivate da fuori, non dall'entroterra. Ma oggi, in estate, motore economico del territorio, con 5 milioni e mezzo di pernottamenti, e finito per diventare più noto, come nome, di San Michele stesso. Il comune nega che alcuna decisione sia stata presa, ma la pressione del comparto turistico è forte e la pratica va già nella direzione richiesta (le pagine istituzionali già citano il nome di "Bibione").

«Io ho cercato di far capire agli abitanti di San Michele di essere orgogliosi di Bibione, non in contrapposizione, e lo stesso vale per i bibionesi, credo che una simbiosi sia importante per vincere le prossime sfide, economiche e non solo - ha detto il sindaco Flavio Maurutto, a caldo, in un'intervista a lavocedelcittadino.net - Noi faremo riflessioni su quello che i cittadini ci hanno detto, ma cercheremo di convergere su un'unanimità, magari ripetendo incontri non solo qui a San Michele ma anche in altre frazioni e realtà»: insomma, informare e spiegare.