Gioco delle "tre scatolette", fermati tre stranieri a Venezia

Avevano disposto le classiche "tre scatolette" sopra a un tappetino nei pressi del Ponte della Paglia a Venezia. Tre in tutto, di origine macedone, sono stati fermati e denunciati dai carabinieri del nucleo natanti a seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni passanti.

Il trio aveva già radunato attorno a sé un gruppetto di turisti curiosi, che sarebbero potuti diventare vittime del collaudato "flagello stagionale", se non fossero intervenute le forze dell'ordine. All'arrivo dei militari, i truffatori hanno cercato di darsi alla fuga, ma invano: bloccati prima che potessero far perdere le proprie tracce, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente per "esercizio del gioco d'azzardo".

La presenza degli scatolettisti è periodica, ma costante. Si collocano solitamente nei punti di maggior flusso di turisti, specialmente sul ponte degli Scalzi e dell'Accademia. In più occasioni, in passato, sono stati bloccati da polizia locale e forze dell'ordine e sottoposti a provvedimento di daspo. Il fenomeno si è ridotto negli anni della pandemia ma ora, con il ritorno del turismo di massa, si ripresenta.