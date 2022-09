Cerca di fermare l'auto e resta schiacciato nel fosso

Ha tentato di fermare l’auto che si era mossa dopo essere stata parcheggiata. Ma è stato travolto e trascinato dentro il fossato, schiacciato dal peso del veicolo che lo bloccava. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la vittima, poi trasportata all'ospedale con l'elicottero. Soccorso in codice rosso, l'uomo sarebbe in condizioni gravi.

L'incidente si è verificato alle 9.30 di oggi, 10 settembre, lungo via Marinoni a Santa Maria di Sala. L'uomo si trovava presso il distributore Q8, a poche centinaia di metri dal centro della frazione Caltana. Forse aveva parcheggiato senza freno a mano, oppure c'è stato qualche contrattempo non meglio chiarito. Fatto sta che a un certo punto si è accorto che la sua macchina si stava muovendo verso la strada. Si è precipitato verso il veicolo e ha tentato di fermarne la corsa. Il peso dell'auto, però, lo ha trascinato dentro il fossato a lato carreggiata (nel quale c'erano pochi centimetri d'acqua) e lo ha schiacciato.

I pompieri sono arrivati poco dopo con partenze da Mira e l'autogru da Mestre. Prima hanno sgravato il peso agganciando l’auto con un paranco e sollevandola parzialmente con dei cuscini pneumatici; dopodiché hanno proseguito nella manovra sollevando l'auto completamente e riuscendo a estrarre l’uomo. Affidato ai sanitari e stabilizzato, è stato elitrasportato all'Angelo di Mestre. La polizia locale di Santa Maria di Sala si è occupata di effettuare i rilievi.