Scossa di terremoto avvertita anche in provincia di Venezia

Un terremoto, poco dopo le 7 di mercoledì mattina, ha interessato una vasta zona del centro Italia. L'epicentro sarebbe a nord di Senigallia (Ancona), con una magnitudo 5.7, secondo le prime stime Emsc. La scossa è stata avvertita distintamente anche in Veneto, e in tutta la provincia di Venezia.

