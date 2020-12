Scossa di terremoto avvertita in tutta la provincia di Venezia

Poco dopo le 12.20 di oggi è stata avvertita una forte scossa di terremoto di circa 10 secondi nella provincia di Venezia e in generale in tutto il Triveneto. Al comando dei vigili del fuoco di Venezia sono arrivate una trentina di telefonate per segnalare la scossa, ma nessuna richiesta di intervento per danni.

L'assessore alla protezione civile regionale Gianpaolo Bottacin, nel corso del punto stampa di oggi dalla sede di Marghera, ha confermato che non si è registrato alcun danno in Veneto e neppure in Friuli Venezia Giulia. «Se fosse necessario - ha detto - siamo pronti con una colonna mobile ad andare in Croazia con gli Usar (per le ricerche fra le macerie)».

Anche la Città metropolitana ha confermato che dopo una prima ricognizione di ponti, cavalcavia e sottopassi, strade, edifici scolastici e civili di sua proprietà o in gestione non sono stati rilevati danni a cose o persone.

Scosse di terremoto in provincia di Venezia

L'epicentro è stato localizzato nella zona di Zagabria in Croazia, a circa 47 chilometri dalla capitale. Una scossa molto forte, del grado 6.2 della scala Richter. Il movimento tellurico sarebbe stato avvertito fino alla Lombardia e in alcune zone della costa Adriatica verso le Marche. Ieri un altro sisma aveva interessato la Croazia.