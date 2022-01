Recuperate due sculture del valore di 100mila euro rubate a Venezia 30 anni fa

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze hanno recuperato e restituito due sculture in pietra risalenti al periodo compreso tra il 17esimo e il 18esimo secolo rubate a Venezia nel 1992, parti del monumento funebre dei fratelli Pietro e Lorenzo Morosini situato all'interno della Chiesa di San Clemente.

Le sculture recuperate raffigurano una figura femminile distesa e una un'altra distesa con bambino. Le opere hanno un valore di circa 100mila uro e sono state individuate dagli investigatori comparando le immagini trovate su un sito web specializzato nella vendita di beni d'arte e quelle contenute nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

A venderli era la titolare di un negozio antiquario della provincia di Reggio Emilia, risultata estranea al reato, in quanto aveva ricevuto le sculture da un pensionato di 68 anni residente nella provincia di Mantova che, a sua volta, le aveva avute in dono da una terza persona anche lei risultata in buona fede. Le opere sono state restituite alla società proprietaria dell'ex edificio di culto, situata all'interno di un esclusivo complesso alberghiero.