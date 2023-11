Si cerca Luca Livieri, l'appello della moglie: «Torna, tutto si risolve»

È trascorsa una notte e anche il secondo giorno dalla scomparsa di Luca Livieri, 43enne di Martellago, di cui la famiglia non ha notizie da lunedì. Ieri pomeriggio la moglie Elisa ha voluto rivolgersi a lui direttamente con un appello. «Se vedi questi messaggi, torna. Siamo preoccupati. Tutto si risolve». La donna ha deciso di denunciarne la scomparsa lunedì nel tardo pomeriggio quando, tornata a casa, non solo non ha ricevuto risposta chiamandolo al cellulare, ma ha anche scoperto che Luca non era andato al lavoro (alla ditta di trasformazione dei metalli Pometon, di Maerne di Martellago dov'è stato assunto qualche anno fa).

Facendo ricerche negli ospedali e in città Elisa non ha avuto riscontri e così si è rivolta ai carabinieri di Martellago lunedì sera per fare denuncia. Luca che ha due figli di 11 e 15 anni, sarebbe stato visto a Mestre e a Mogliano tra lunedì e ieri: i militari stanno verificando segnalazioni e avvistamenti. Non è escluso stia attraversando un momento di fragilità. Alla figlia aveva detto domenica sera, prima di allontanarsi il giorno successivo: «Sono stanco, non ce la faccio più». Prima di andare via a piedi, presumibilmente nella mattinata di lunedì, Luca Livieri aveva indossato pantaloni neri della tuta, un giubbotto imbottito blu con interno arancione fosforescente, un cappello tipo berretto mimetico verde e scarpe da ginnastica. La famiglia chiede aiuto per riportarlo a casa.