Grosso sasso contro il distributore. «Danni per 1.500 euro»

Anche lunedì, come durante i fatti successi tra via Piave e via Buccari nella notte tra venerdì e sabato, le telecamere hanno ripreso la grossa pietra nelle mani di un uomo che all'improvviso ha scaraventato il sasso contro un'attività, un distributore in questo caso, danneggiando il vetro per non prendere poi nulla andando via.

A raccontare il danno subito verso l'una della notte tra domenica e lunedì è il titolare dei due distributori automatici posizionati in via Dante 109, Giovanni Passino. «Un africano ha scagliato un sampietrino contro il vetro. Me ne sono accorto stamattina al mio arrivo. Non è andato in frantumi perché il sistema è protetto da una vetrocamera a due lastre che costa intorno ai 1.200 euro. Per riparare tutto l'esborso sarà intorno ai 1.500, mettendo in conto l'installazione». Non è la prima volta che le macchinette di Passino, che le gestisce da un anno e mezzo, vengono prese di mira. «Un anno fa c'è stata un'altra spaccata, sempre a marzo, oltre a vari tentativi di scassinamento». Tutto documentato attraverso una telecamera che, forse a insaputa di chi tenta di forzare i distributori, è in grado di registrare chiaramente i particolari visto che c'è luce.

«Penso sia lo stesso uomo che ha colpito il Caf di via Piave due sere fa - commenta Passino - Anche nel mio caso, come si vede dalle immagini di sabato, i capelli dell'uomo erano tinti di biondo». Nel fine settimana uno straniero, pare di origini africane e con i capelli chiari, con un grosso masso fra le mani aveva attraversato saltellando via Piave e una volta raggiunto il civico 114 agli uffici del Caf di Jiko Bhuiyan ha scagliato una grossa pietra contro la vetrata distruggendola e fuggendo via senza neppure provare a entrare, tornando indietro solo per raccogliere il sampietrino che aveva lanciato. «Potrebbe essere la stessa persona», dice Passino che ora farà denuncia dopo aver chiamato il 113 che l'ha raggiunto in via Dante per un sopralluogo. «Sono coperto da assicurazione, ora studierò anche il bando dei contributi del Comune». Un sostegno fino a duemila euro per i negozianti che hanno subito spaccate.