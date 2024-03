Raggiunto da colpi di pistola mentre cammina a bordo strada, grave un 37enne

Grave episodio di sangue nella Marca, nella prima mattinata di oggi, poco dopo le 7.45. Come riporta TrevisoToday, un agguato a colpi di pistola si è verificato a Fossalta Maggiore, frazione di Chiarano, lungo via Tabacchi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Un cittadino kosovaro di 37 anni, K.H., sarebbe rimasto ferito in maniera molto grave da due pistolettate esplose a bruciapelo mentre stava camminando a bordo strada ed è stato poi trasportato dall'elicottero del Suem 118 al Ca' Foncello di Treviso. Lo straniero è dipendente di una ditta in provincia di Venezia in cui lavora come operaio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Conegliano e del nucleo investigativo di Treviso.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava camminando a bordo strada per raggiungere la propria auto quando è stato avvicinato da uno scooter Yamaha T-Max su cui viaggiavano due uomini. Il passeggero avrebbe estratto una pistola e l'avrebbe puntata contro al malcapitato, colpendolo alla gamba sinistra e all'addome. I banditi sono poi fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

Ritrovati a terra alcuni bossoli di piccolo calibro, che sono stati repertati dal nucleo di polizia scientifica. Un operaio di passaggio, uno dei due testimoni diretti di quanto accaduto, ha subito lanciato l'allarme al 118, tentando di prestare soccorso al 37enne. La vittima dell'agguato, ora ricoverata in prognosi riservata, sarà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo straniero risiede da tempo con la moglie a Chiarano: entrambi lavorano e sono ben integrati, come sottolineato dal sindaco di Chiarano, Stefano De Pieri.

Ora è caccia ai due malviventi in fuga, il cui passaggio potrebbe essere stato registrato da telecamere o targasystem presenti nella zona. Quelle in corso sono ore frenetiche per gli inquirenti che stanno scavando anche nella vita privata della vittima dell'agguato, per chiarire cosa possa esserci alla base delle pistolettate.

Il 37enne avrebbe piccoli precedenti con la giustizia. Sette anni fa il fratello aveva investito con l'auto un anziano durante una corsa clandestina a Eraclea. «È la tecnica utilizzata dalla criminalità organizzata», ha commentato il procuratore di Treviso, Marco Martani.