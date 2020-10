Sospesi gli spettacoli e le attività culturali del Comune di Venezia. Le biblioteche restano aperte

Il settore cultura del Comune di Venezia, in base alle restrizioni del nuovo Dpcm, ha comunicato di aver sospeso fino al 24 novembre tutti gli spettacoli e gli eventi aperti al pubblico in programma ai teatri Toniolo, Momo, Bissuola, al Centro Candiani e quelli del Circuito Cinema. Per le modalità di recupero delle date e per i rimborsi, il settore cultura sta lavorando con i partner coinvolti per individuare le soluzioni.

Ecco, nel dettaglio, gli eventi sospesi

Teatro Toniolo

Sono sospesi gli spettacoli di prosa di Mi Amavi Ancora (mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre), Il Nodo (da mercoledì 11 a domenica 15 novembre e da martedì 17 a domenica 22 novembre).

Sono sospesi gli spettacoli di Io sono Musica di Orchestra di Padova e del Veneto (30 ottobre), Ottavia Piccolo (7 novembre).

Sono sospesi gli spettacoli di Io Sono Comico di Mircoband (domenica 1 novembre) e Debora Villa (domenica 8 novembre).

La biglietteria del Teatro Toniolo rimane chiusa, la data di apertura verrà comunicata il prima possibile.

Teatro Momo

È sospeso lo spettacolo di Gianni e il Gigante (domenica 8 novembre).

Teatro del Parco

Sono sospesi gli spettacoli della rassegna Indie Sound di The Winstons (7 novembre), Julie’s Haircut (21 novembre).

Centro Candiani

Sono sospese tutte le attività del Centro Candiani in programma fino al 24 novembre.

Circuito Cinema

Sono sospese tutte le programmazioni del Cinema Rossini, del Cinema Astra e della Casa del Cinema fino al 24 novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Biblioteche Rete Civica

Le Biblioteche della Rete rimangono aperte come da comunicazioni precedenti. Il servizio di prestito e il servizio di Bibliobus continuano come da programma. Per informazioni www.culturavenezia.it/biblioteche.