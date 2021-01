Sport e attività motoria, cosa si può fare in Veneto: le Faq del Governo

Pubblicate le risposte alle domande più frequenti relative alla pratica sportiva in zona arancione. Saranno valide per la nostra Regione almeno fino al weekend compreso

Le Faq pubblicato sul sito ufficiale del Governo chiariscono quale attività fisica e che tipo di sport è possibile praticare finché il Veneto sarà in zona arancione (quindi almeno fino al prossimo weekend). Rispetto al passato, rimangono le stesse indicazioni generali:

è possibile praticare attività fisica e sportiva all'aperto in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale

è possibile praticare allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e nel rispetto del distanziamento sociale

È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?

Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.