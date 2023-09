Fuori di sé e ferito sfascia un locale, fermato dai poliziotti del commissariato

Ha seminato il caos. Nella notte uno straniero probabilmente sotto l'effetto di sostanze, a torso nudo e con ferite da taglio sul corpo, è entrato in un bar in piazza Aurora a Jesolo e ha sfasciato tutto. Non era armato ma completamente fuori controllo, al punto che i gestori hanno dovuto dare l'allarme al 113 per trattenerlo. I poliziotti del commissariato, dopo qualche minuto nel locale lo hanno immobilizzato. Intanto gli operatori sanitari del 118 hanno potuto sedarlo. Poi c'è stato il trasferimento all'ospedale perché l'uomo era stato sicuramente colpito con un'arma da taglio e i segni erano visibili, visto che aveva il torso scoperto e non dava l'impressione di essersi auto-lesionato.

Forse lo straniero, un nordafricano, aveva lotatto contro qualcuno. Al momento in cui i poliziotti lo hanno bloccato con sé non aveva coltelli né altre armi. Nel corso della notte fra sabato e domenica era stata segnalata la sua presenza in un altro locale. Forse poi l'uomo si è spostato o è scappato da lì arrivando in piazza Aurora verso le 2. Ci sono indagini in corso per ricostruire la sua identità, i trascorsi e le motivazioni della sua presenza nel territorio del litorale. Intanto l'uomo è stato denunciato dal commissariato di polizia per i danni causati e per resistenza a pubblico ufficiale.