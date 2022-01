Zaia: «Il virus rallenta». Piano regionale, tamponi di fine isolamento gratis in farmacia

I dati sulla diffusione del coronavirus in Veneto mostrano una leggera inversione di tendenza: «La curva si è piegata - ha spiegato il governatore Luca Zaia nel punto stampa di oggi, sabato 22 gennaio - Verosimilmente da qualche giorno il contagio sta calando: le infezioni e le "leggerezze" delle festività le abbiamo superate». Numeri confortanti anche sul fronte degli ospedali: «Nelle terapie intensive, dai 18-20 ingressi al giorno di media che si registravano nelle settimane scorse, ora siamo alla metà». Questo, secondo Zaia, indica che «lo scenario sta cambiando». Tanto è vero che l'occupazione delle terapie intensive è scesa al 17%, tre punti percentuali sotto la soglia che fa scattare la zona arancione, e l'occupazione dell'area non critica è al 25%, cinque punti sotto la soglia dell'arancione. L'indice Rt poi è a 1,22 e l'incidenza settimanale è di 2.587 casi ogni 100mila abitanti: «Quindi abbiamo un'alta incidenza, sinonimo di alta contagiosità, ma la stragrande maggioranza dei positivi è asintomatica o paucisintomatica», riepiloga il presidente.

La novità principale riguarda il tampone di fine isolamento, che, in base ad un nuovo piano elaborato dalla Regione, si potrà fare anche in farmacia e anche per i contatti scolastici (cosa che già avviene per la fine quarantena); ma anche dal medico di base o dal pediatra, che praticheranno il test con un tampone di prima generazione. I costi saranno a carico della Regione. Il tampone di fine isolamento o fine quarantena sarà gratuito, anche in farmacia. Il tutto tramite una nuova piattaforma web che sarà disponibile a partire da lunedì 24 sul sito https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it.

Di seguito le quattro sezioni e le principali funzionalità:

Scheda personale Covid-19. Sarà consultabile per i cittadini che abbiano effettuato in Veneto un tampone (antigenico o molecolare) risultato positivo: in questa ezione sarà possibile registrare alcune informazioni per la sorveglianza epidemiologica come lo stato di sintomatico o asintomatico, nonché ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il certificato di negativizzazione. Accesso mediante autenticazione con SPID o CIE.

Informazioni utili. Questa sezione conterrà del materiale informativo aggiornato secondo le attuali indicazioni ministeriali, sulle procedure ed i comportamenti da attuare in caso di infezione o di contatto con casi positivi. Accesso libero.

Prenotazione tampone. In questa sezione sarà possibile effettuare la prenotazione per tampone per tutti i soggetti risultati positivi ad un test effettuato nella regione Veneto e risultanti attualmente positivi, anche senza ricetta del medico.

. In questa sezione sarà possibile effettuare la prenotazione per tampone per tutti i soggetti risultati positivi ad un test effettuato nella regione Veneto e risultanti attualmente positivi, anche senza ricetta del medico. Prenotazione appuntamento vaccinale. La piattaforma permette, inoltre, di accedere anche al già esistente portale per la prenotazione di vaccinazioni anti Covid-19. Accesso mediante codice fiscale e ultime 6 cifre tessera TEAM.

A partire dal 24 gennaio sarà inviato un sms a tutti i soggetti che abbiano effettuato nei 4 giorni precedenti un tampone con esito positivo disponibile negli applicativi regionali, invitandoli ad accedere alla piattaforma regionale. Successivamente ogni giorno sarà inviato un sms a tutti i nuovi soggetti positivi.