Tariffe dei parcheggi, l'Autorità portuale: «L'aumento non ci sarà»

L'aumento delle tariffe ai parcheggi gestiti da Apv Investimenti, società in house dell'Autorità portuale, non ci sarà. Lo ha confermato stamattina il presidente del porto Fulvio Lino Di Blasio che ha incontrato lunedì una rappresentanza dei clienti dei park, per fare chiarezza sulla questione degli adeguamenti tariffari. Si era parlato di un 30 per cento annuo, una cifra intorno ai 500 euro per 365 giorni che aveva fatto scattare le proteste. Ora invece il rincaro è sospeso, in attesa di un ragionamento generale sul sistema parcheggi per chi vive e lavora in laguna, mentre partiranno solo gli adeguamenti Istat.

Nell’accogliere la delegazione, il presidente Di Blasio ha spiegato come l’aumento delle tariffe emanato da Apv si collocasse nell’ambito di un processo più generale di valorizzazione dei beni in concessione, anche alla luce della recente normativa in tema di canone demaniale minimo applicabile. Nell’ottica di andare incontro alle esigenze espresse nel corso della riunione da parte dei cittadini, che costituiscono una parte degli utenti dei parcheggi assieme agli operatori portuali, l’Autorità di sistema portuale ha informato che l’aumento precedentemente comunicato è stato sospeso, al fine di dar corso a una riflessione più ampia relativa al “piano parcheggi” in ambito portuale, da intendersi come parte integrante del progetto di valorizzazione del waterfront veneziano. L’Autorità ha precisato che, per l’anno 2023, la revisione dei canoni applicati da Apv Investimenti si limiterà all’aumento secondo gli indicatori sull’inflazione sanciti dall’Istat. «L’incontro – commenta il presidente Fulvio Lino Di Blasio – si è svolto in un clima di collaborazione e confronto e ci ha dato l’opportunità di identificare una modalità per rispondere maggiormente alle esigenze di chi vive e lavora a Venezia».