Con la tenda da campeggio ai Giardini della Biennale: daspo per un cittadino tedesco

Aveva installato una tenda da campeggio all'interno dei Giardini della Biennale di Venezia, nel sestiere di Castello. L'uomo, un 35enne di nazionalità tedesca, quando è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale di Venezia, era in evidente stato di ubriachezza e si stava dirigendo a piedi verso piazza San Marco.

Campeggio abusivo ai Giardini

Verso le 18, mentre gli agenti del Pronto Impiego perlustravano i giardini di recuperando la tenda, i colleghi di San Marco hanno intercettato l'uomo nei pressi delle Mercerie dell'Orologio. L'uomo, bavarese, era giunto in treno da Monaco il giorno prima. È stato sanzionato sia per il campeggio abusivo sia per lo stato di ubriachezza; per lui anche una sanzione da 400 euro e il daspo dal centro storico lagunare per 48 ore.