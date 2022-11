Minaccia di farsi saltare in aria nella sua auto, salvato dai carabinieri

Si è chiuso nella sua auto, dopo aver posizionato all'interno una bombola di gas e una tanica di benzina, e ha minacciato di far esplodere tutto. Stava per togliersi la vita, ma i carabinieri sono riusciti a salvarlo. Protagonista dell'accaduto, che risale a giovedì mattina, un 50enne.

I militari hanno ricevuto una segnalazione intorno alle 10. Il veicolo era parcheggiato nell'area di sosta della stazione ferroviaria Porta Ovest di Oriago di Mira. Per preservare l’incolumità pubblica, l’area è stata immediatamente sgomberata e cinturata dai carabinieri e la vicina linea ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per evitare pericoli per i convogli in transito. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Mestre e al personale sanitario del 118, sono intervenuti i militari di una squadra operativa di supporto del 4° Battaglione di Mestre e un negoziatore del comando provinciale di Venezia che, in stretta collaborazione con i carabinieri della tenenza locale, sono riusciti a convincere l’uomo a scendere dal veicolo, affidandolo poi alle cure dei sanitari per il necessario supporto psicologico.