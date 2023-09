Perdono il sentiero nel buio: ritrovati tre escursionisti nel Bellunese

Intervento del Suem domenica nel Bellunese. L'elicottero di Pieve di Cadore è decollato in direzione di Longarone, da dove, dopo aver imbarcato un soccorritore profondo conoscitore del territorio, si è diretto sotto Forcella della Cazetta, a seguito della richiesta di tre escursionisti che avevano smarrito il sentiero.

Anziché dirigersi, a un bivio, verso Casera Costa di Nas, i tre, due donne, una 58enne di Mestre e una 44enne di Casale sul Sile, Treviso, e un 46enne di Bolzano, avevano proseguito sul sentiero numero 573 verso Casera di Megna, per poi perdere la traccia. Individuati grazie ai segnali luminosi in una radura in mezzo al bosco, i tre sono stati issati a bordo con il verricello e trasportati a Belluno.