Treni in ritardo e cancellati per un guasto tra Mestre e Mogliano

La circolazione dei treni risulta rallentata la mattina del 7 marzo per un guasto tra Mestre e Mogliano Veneto, lungo la linea ferroviaria Venezia-Trieste. Rfi ha comunicato che è in corso l'intervento dei tecnici per risolvere il problema, nel frattempo si registrano disservizi e disagi. I treni alta velocità, intercity e regionali viaggiano con ritardi fino a oltre 60 minuti. Alcune corse regionali possono subire anche limitazioni di percorso o cancellazioni.

Il primo avviso relativo all'inconveniente è stato dato alle 5.40. Con un aggiornamento alle ore 8.20, Trenitalia ha confermato che l'intervento era ancora in corso. La compagnia invita gli utenti a seguire gli aggiornamenti tramite i propri canali ufficiali di comunicazione.