Truffa con riti voodoo, due denunce

I carabinieri di San Lazzaro (Bologna) hanno denunciato per truffa una coppia accusata di avere raggirato una donna di 40 anni con la promessa di compiere riti voodoo per risolvere i suoi problemi sentimentali. I responsabili sarebbero un uomo di 45 anni e la compagna di 42, entrambi residenti a Portogruaro.

I due, secondo quanto ricostruito, gestiscono un sito web che offre un servizio di mediazione per risolvere problemi di vario tipo attraverso pratiche rituali. La vittima, una donna di nazionalità romena, aveva contattato il sito nel luglio scorso e poi aveva inviato tramite whatsapp alcune foto della donna con la quale pensava che il compagno la tradisse. Per ottenere un risultato favorevole avrebbe sborsato 480 euro, prima di rendersi conto di essere caduta in una truffa. A quel punto si è rivolta ai carabinieri, che in breve sono risaliti ai gestori del sito.