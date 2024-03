«Controlli a rubinetti e tubature», in azione falsi tecnici Veritas. Con loro anche un finto vigile urbano

Si presentano come operatori o tecnici di Veritas (o semplicemente dell'acquedotto). Indossano gilet ad alta visibilità e chiedono di entrare in casa con la scusa di verificare perdite dal contatore, dai ribinetti o dalle tubature, oppure affermando di dover controllare la potabilità dell’acqua a causa di una possibile contaminazione. In realtà sono truffatori.

Sono diverse le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni a Veritas dai comuni di Martellago e Noale, ma in generale da tutta la Riviera del Brenta e dal Miranese. Ultimamente, ad accompagnare i truffatori, ci sarebbe anche un complice travestito da vigile urbano. Dopo essere entrati in casa e aver distratto con qualche scusa i malcapitati (anche usando uno spray urticante), rubano denaro e oggetti di valore. «Nessun nostro tecnico è autorizzato a eseguire controlli nelle case - precisano dall'azienda -, se non su precisa richiesta dell’utente. Invitiamo i cittadini a non far entrare in casa persone che si qualifichino come tecnici di Veritas».

