Falsi carabinieri, poliziotti e finanzieri: 15 truffe in poche settimane

Si presentano come poliziotti, carabinieri o finanzieri e utilizzano tutti più o meno lo stesso schema. Raccontano di una situazione difficile in cui si sarebbe cacciato un parente delle vittime e chiedono denaro per la cauzione o per le spese necessarie a risolvere la situazione. Sono ben 15 gli episodi di truffa di questo genere segnalati alle polizia nel Veneziano nelle ultime settimane.

Come agiscono i truffatori

In molti casi, i malfattori hanno contattato telefonicamente le vittime, dicendo alle vittime che un loro parente sarebbe stato vittima di un grave incidente o arrestato. Spesso si sono poi presentati a casa, in borghese o indossando false divise, ottenendo soldi e oggetti di valore per poi dileguarsi. Altre volte hanno convinto l’interlocutore telefonico ad allontanarsi dall’abitazione con uno stratagemma (per esempio la richiesta di portarsi fisicamente presso una caserma) facendo lasciare in casa da solo l’altro convivente in modo da renderlo in una posizione di maggiore vulnerabilità per poi presentarsi al domicilio per la riscossione di quanto richiesto.

