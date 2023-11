«Ho pensato di farla finita», le dichiarazioni di Turetta alla polizia tedesca

Filippo Turetta avrebbe raccontato ai poliziotti tedeschi che lo hanno arrestato di avere pensato «più volte di farla finita» nel corso della sua fuga. Questa la dichiarazione messa a verbale e riportata dalle agenzie di stampa: «Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio».

Il 22enne di Torreglia (Padova), accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin di Vigonovo, è stato fermato nella notte tra sabato e domenica lungo un'autostrada vicino a Lipsia, in Germania. Era fermo a lato strada, con la sua Fiat Punto. Al momento dell'arresto non ha fatto resistenza. Presentava ferite alle mani e alle caviglie ed evidenti macchie di sangue, la cui origine è ancora da stabilire. La polizia tedesca avrebbe trovato nella borsa di Turetta un coltello da cucina con una lama di dodici centimetri, oltre a un paio di guanti e un telefono cellulare. La borsa si trovava all'interno della Punto. Nell'auto c'erano anche varie tracce di sangue, così come sulle scarpe e sui vestiti del 22enne.

Il presidente del tribunale tedesco di Naumburg, intanto, ha dato il via libera alla consegna all'Italia di Filippo. In un comunicato il magistrato ha affermato che, sulla base della documentazione allegata al mandato di arresto europeo contro Turetta, «non ci sono ostacoli» alla consegna dell'indagato alle autorità italiane. Il giovane dovrà rispondere dell'omicidio di Giulia Cecchettin, il cui corpo senza vita è stato trovato la mattina di sabato scorso nelle vicinanze del lago di Barcis (Pordenone).