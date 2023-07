Tragedia al Lido di Venezia: giovane turista annega

Tragedia venerdì in tarda mattinata al Lido di Venezia, precisamente nella zona della spiaggia del Des Bains. Un giovane turista di nazionalità spagnola ha perso la vita.

Il ragazzo, secondo le prime informazioni, era entrato in acqua per fare il bagno. Da quanto si è appreso sarebbe annegato. Potrebbe essere stato sorpreso e travolto dalle onde o aver avuto un improvviso malore, su questo sono ancora in corso accertamenti. Sul posto è arrivato l'elisoccorso del Suem, ma gli operatori del 118 non sono riusciti a salvare il giovane. Inutili i tentativi di rianimarlo. La zona è stata isolata per facilitare le operazioni di soccorso.