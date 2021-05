Ulss 3, in due ore gli over 40 hanno prenotato 20mila slot per la vaccinazione

L'azienda Serenissima ha sbloccato per tutti i quarantenni circa 31mila slot, disponibili per tutti gli utenti nati fino al 1981

Dopo il via alle prenotazioni annunciato dal presidente della Regione Luca Zaia oggi in conferenza stampa, Ulss 3 ha aperto anche agli over 40 i circa 31mila appuntamenti disponibili da qui al 16 giugno in tutti gli hub vaccinali di riferimento. Dopo circa due ore, attorno alle 18, l'azienda Serenissima ha registrato 20mila prenotazioni, i due terzi di quelle disponibili, con ogni probabilità "bloccate" quasi totalmente dai quarantenni.

Come spiegato da Zaia, i quarantenni più veloci hanno trovato disponibilità già da stasera e nei prossimi giorni, per quanto la maggior parte degli slot liberi si concentrasse a partire dal 23 maggio. Nel frattempo, per rendere più agevole la prenotazione, la Regione ha implementato nell'app "SanitàKmZero" la possibilità di prenotare il vaccino contro il covid. L'applicazione, disponibile sia su Apple Store sia su Play Store, consente di prenotare il proprio appuntamento, rimandando in realtà al portale unico regionale.

Una volta entrati, gli utenti non devono far altro che cliccare il tasto "prenota la vaccinazione", selezionare la propria Ulss di riferimento e inserire i dati richiesti. Dopodiché potranno visualizzare le disponibilità nei vari centri vaccinali e prenotare la vaccinazione.