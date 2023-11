L’audio di Giulia Cecchettin alle amiche: «Vorrei sparisse dalla mia vita»

Prima di essere assassinata, Giulia Cecchettin si era confidata con le amiche. E l'argomento era la fine della relazione con Filippo Turetta, una dinamica che stava assumendo dei contorni molto tormentati. L'audio andato in onda in esclusiva a "Chi l'ha visto" (audio qui sotto) lascia poco spazio alle interpretazioni.

"Non lo sopporto più, vorrei che sparisse ma lui mi dice pensa solo ad ammazzarsi...". La voce di Giulia Cecchettin, che 39 giorni prima di essere uccisa da Filippo #Turetta si confidava con le amiche. "Suona molto come ricatto".#chilhavisto→ https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/apJuh5NqLK — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 22, 2023

«So che non c'entra, è un po' egoistico, ma vi devo chiedere un consiglio per la mia situazione - confida la ragazza alle amiche in chat -, ma non lo sopporto più, vorrei che lui, almeno per un periodo sparisse. Ho l'impulso di scrivergli, ma vorrei che lui sparisse, ma questa cosa non la posso scrivere a lui, perché darebbe di matto», diceva Giulia Cecchettin.

Il segno di una relazione finita diventata opprimente e caratterizzata da un ricatto emotivo molto pesante, anche prima del femminicidio. «Non lo sopporto più, vorrei che sparisse ma lui mi dice pensa solo ad ammazzarsi...». A morire purtroppo sarà lei, per mano dell'ex ragazzo che aveva, malgrado tutto, provato ad aiutare.

