Vaga in stato di agitazione con il petto tagliato in piazzale Roma

Nuovo episodio di violenza a piazzale Roma. Verso le 4.30 di domenica gli operatori della cooperativa Radio Taxi Venezia Mestre hanno visto un uomo a torso nudo con il petto tagliato e sanguinante aggirarsi con fare molto agitato vicino alla loro area e hanno dato l'allarme al 113. Hanno fatto spostare i clienti, spaventati, e mentre hanno atteso l'intervento della polizia, arrivata in cinque minuti con due volanti, hanno avvisato il Suem per il soccorso.

Assieme all'uomo anche una signora, con tratti orientali, forse la moglie o la compagna, che cercava di spiegare che c'era stata un'aggressione. Intanto il ferito, un europeo sui 50 anni, apparentemente non ubriaco ma molto agitato, faceva a pezzi un tablet sugli angoli in marmo del corrimano del ponte della Costituzione, dove nel frattempo si era spostato. Il vicepresidente della cooperativa dei taxi, Alessio Gobbo, ha dato l'allarme ma poi è andato via con dei clienti e ha avvisato i colleghi di tenere d'occhio la situazione fino all'arrivo della polizia. A un certo punto lo straniero con il petto sanguinante non si è più visto, ma in riva c'erano delle scarpe e poco dopo si è intravista una persona nuotare in canale: era proprio lui che si era buttato in acqua forse per lavarsi via il sangue. La donna orientale, con la quale poco prima aveva discusso, era rimasta nei paraggi e ha cercato di spiegare agli operatori in inglese che c'era stata un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi. Poi il Suem e il 113 hanno preso in carico la situazione. Il ferito, con il torso e i pantaloni pieni di sangue, pareva reggersi bene in piedi: probabilmente le ferite d'arma da taglio non avevano raggiunto organi interni.

«La polizia è poi rimasta nel piazzale fino alle 6.30 del mattino. Continuiamo a dire che è necessario un presidio fisso e stabile perché la situazione sta degenerando - commenta Gobbo a nome dei tassisti, ormai diventati le "sentinelle" della notte - A una settimana esatta dai fatti accaduti qui, con il collega picchiato e poi l'accoltellamento, è successo di nuovo e alla stessa ora. La gente ha paura, gli anziani raccontano di aver subito scippi e ci dicono che per uscire prendono il taxi altrimenti non si sentono al sicuro. Anche a Mestre passeggiando in piazza Ferretto la sera sembra incredibile vedere da un lato una situazione tranquillla e appena dietro l'angolo spaccio e degrado».