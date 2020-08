In vacanza a Chioggia, ma doveva scontare una pena di 2 anni: in carcere

Originario di Chioggia, ma residente in Austria, si era recato negli ultimi giorni nella sua città natale per trascorrere le vacanze. Peccato che l'uomo, M.M. di 43 anni, fosse stato condannato ad una pena di due anni per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Gli agenti del commissariato locale lo hanno rintracciato e condotto in carcere.

Arrestato

L'uomo, che alloggiava in una struttra alberghiera in città, è stata fermato su Lungomare Adriatico per un controllo di rito mentre si trovava a bordo della propria automobile. Una volta ricongiunti i pezzi del puzzle, è stato portato a Santa Maria Maggiore. A suo carico anche una pena pecuniaria da 12mila euro.