Zaia: «Se tutto va bene, in due settimane finiamo di vaccinare gli over 70»

«Se tutto va bene, nel giro di due settimane, due settimane e mezzo, finiamo le vaccinazioni degli over 70». Ad affermarlo è stato questa mattina il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

L'ottimismo deriva dall'incontro di stamattina con i direttori generali delle aziende sanitarie, che hanno sottolineato come le vaccinazioni stiano procedendo bene, nonostante la carenza di dosi di siero. Secondo l'ultimo bollettino aggiornato alle 23.59 di ieri, il 47,7% degli ultrasettantenni (fascia 70-79 anni) ha ricevuto almeno la prima inoculazione. Se le diverse forniture dovessero essere confermate non dovrebbero esserci difficoltà a raggiungere l'obiettivo, anche considerando l'accostamento prudenziale del siero per i richiami. Bisogna aggiungere anche che dal 29 aprile per la nostra Regione dovrebbe arrivare vaccino in quantità più massicce: non ci sono dati ufficiali, ma Zaia ha specificato che la quota in surplus permetterebbe di passare da una potenza di fuoco di 25mila (quelli attuali) a oltre 40mila somministrazioni di media quotidiane.