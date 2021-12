Giornata da record al Pala Expo con quasi 3 mila vaccinazioni

Ulss 3 continua a ritmo serrato la campagna di vaccinazione contro il Covid e fa segnare il nuovo record di somministrazioni al Pala Expo. Alle 18 di oggi, e con una previsione di almeno altre 300 inoculazioni, sono state 2.697 le persone che hanno ricevuto la propria dose.

La giornata, molto intensa, è stata scandita da alcuni ritardi, imputabili alla mole di attività svolta. «Ci scusiamo per le attese nella parte centrale di questo lunedì, di nuovo da record - ha sottolineato il direttore generale, Edgardo Contato - che sono dovute anche ai circa 600 accessi non previsti per la prima dose che abbiamo avuto nella giornata di oggi. La macchina del PalaExpo sta viaggiando al massimo, e all'aumento della richiesta rispondiamo con il potenziamento continuo delle linee operative».

Contato si appella quindi agli utenti che nei prossimi giorni dovranno ricevere il vaccino, pregandoli di avere pazienda. «Oggi c'è chi ha atteso due ore, - ha sottolineato - ma ricordiamo che nella sola giornata di oggi tremila persone hanno avuto la loro dose a Marghera, e che centinaia sono state le persone che hanno finalmente scelto di vaccinarsi, trovando una risposta immediata».