Ufficiale l'ordinanza di Speranza: Veneto in zona arancione

Il Veneto sarà in area arancione fino al 15 gennaio, giorno in cui scadrà il Dpcm attualmente in vigore. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà infatti in serata una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

Veneto in zona arancione dal 10 gennaio

Con il nuovo Dpcm verranno poi valutate eventuali proroghe. Secondo i dati del monitoraggio del ministero della Salute e Iss al 5 gennaio 2021 e relativi alla settimana tra 28 dicembre e 3 gennaio il valore soglia è stato raggiunto da:

Lombardia: 1,27

Calabria: 1,14

Emilia Romagna: 1,05

Sicilia: 1,04

Veneto: 0,97

Come si legge nella bozza del report dell'Iss: «Si osserva, dopo alcune settimane di diminuzione, nuovamente un aumento dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 313,28 per 100mila abitanti (dal 21 dicembre 2020 al 3 marzo 2021) contro 305,47 per 100mila abitanti (dal 14 dicembre 2020 al 27 dicembre 2020). Si evidenzia, in particolare, il persistente valore elevato di questo indicatore nella Regione del Veneto (927,36 per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni)». L’incidenza del virus su tutto il territorio è ancora lontana da quei livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti.