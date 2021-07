Una villa romana a Lio Piccolo

«Gli eccezionali rinvenimenti di frammenti di decorazione architettonica, affreschi e reperti pertinenti alla villa romana di Lio Piccolo ci restituiscono il quadro di una residenza di un certo pregio, probabilmente connessa allo sfruttamento delle risorse locali, databile al I secolo d.C. e in uso per alcune generazioni». Lo ha spiegato Diego Calaon, professore di Topografia antica a Ca’ Foscari e direttore degli scavi a Lio Piccolo assieme alla collega Daniela Cottica, professoressa di Archeologia classica. La scoperta è alla base della ricerca archeologica avviata per consentire la scoperta del passato di Lio Piccolo, il borgo immerso nella laguna di Venezia, patrimonio dell’Unesco, per restituire al presente i reperti e le strutture della villa romana del borgo.

Un progetto che mette in sinergia il Comune di Cavallino-Treporti e l’università Ca’ Foscari Venezia, a cui si affianca il progetto degli scavi subacquei avviati da Carlo Beltrame, professore di Archeologia marittima, che in questi giorni sta effettuando i primi rilievi sulla parte sommersa della villa romana per verificare la possibilità di comprendere meglio le strutture visibili sul lato del canale Rigà. «La villa romana di Lio Piccolo è un sito archeologico di grande interesse scoperto da Ernesto Canal. Scopo della nostra missione – afferma Beltrame - è verificare le indicazioni di Canal, eseguire i rilievi delle strutture sommerse e procedere a dei saggi di scavo per conoscere la potenza del deposito stratigrafico e cercare di interpretare meglio questo sito». Il Comune di Cavallino-Treporti ha deciso di conoscere meglio l’estensione e l’articolazione di questa struttura e, in collaborazione con il Dipartimento di studi Umanistici dell’università Ca’ Foscari Venezia, ha avviato un progetto di ricerca sul sito della villa stessa, al fine di comprendere quanto si conservi ancora di questo antico insediamento. Una di queste ville costiere è già stata al centro della narrazione archeologica della mostra 2019 “Vivere d’Acqua, archeologie tra Altino e Lio Piccolo”.

Lo scavo terrestre stratigrafico sarà effettuato nel mese di settembre 2021. Scavi archeologici realizzati in concessione del ministero della Cultura, direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che uniranno le informazioni già acquisite nel passato per aggiornarle con nuove indagini. Tutte le attività di indagine archeologica saranno eseguite in regime di concessione e vedranno il supporto e la sorveglianza dei funzionari archeologi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e laguna. Il progetto prevede anche uno studio dettagliato dell’antico litorale di Lio Piccolo e del paleo-ambiente circostante, con particolare interesse per la ricostruzione del profilo vegetazionale e per lo studio dell’interazione uomo-ambiente.

Le indagini bio-ambientali e geomorfologiche saranno eseguite anche in collaborazione con docenti e ricercatori delle università di Pisa, Bologna, Aix-Marseille e con il centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli. Un ulteriore obiettivo sarà poi inserire la villa romana di Lio Piccolo all’interno del contesto lagunare più ampio, approfondendo i rapporti fra la villa e il centro urbano di riferimento, la vicinissima Altino. «Approfondire il passato e la cultura di questo luogo per Cavallino-Treporti è di fondamentale importanza perché Lio Piccolo raccoglie in sé moltissima storia. Quella della ricerca con l’università è uno dei punti focali per partire anche con un grande progetto di tutela, salvaguardia e riqualificazione di questo sito – afferma l’assessore comunale alla Cultura Alberto Ballarin -. Lio Piccolo diventerà quindi un’aula a cielo aperto: in questi giorni infatti sono coinvolti studenti e ricercatori brevettati che hanno qui un’occasione unica di formazione e che potranno confrontare la metodica di ricerca sott’acqua con quella a terra, applicata sullo stesso monumento». Contestualmente agli scavi saranno organizzate visite guidate su prenotazione, per coinvolgere anche i residenti e gli ospiti di Cavallino-Treporti.