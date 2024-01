Violenze e minacce alla moglie in presenza dei figli minori: 49enne allontanato di casa

Si è reso protagonista a più riprese di violenze e minacce alla moglie, per questo il tribunale di Venezia ha disposto, per un 49enne di Fossalta di Piave, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna. L'ordinanza è stata eseguita nel pomeriggio di martedì 16 gennaio dai carabinieri di Noventa di Piave.

La moglie, stanca degli abusi subiti dal marito anche in presenza dei figli minori, a inizio gennaio ha preso coraggio e deciso di denunciare la situazione ai carabinieri della stazione di Meolo.

La misura cautelare adottata scaturisce dall'«ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso dal Giudice Civile». Il provvedimento tiene conto della gravità della condotta dell'uomo, ritenuta dannosa per l'integrità fisica e morale della donna, «con lo scopo di porre fine a una situazione di convivenza precaria, evitando in tal modo la reiterazione di comportamenti violenti in ambito familiare».