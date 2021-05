Il generale Figliuolo oggi in Veneto: visiterà il PalaExpo di Marghera

Il commissario straordinario per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo fa tappa oggi in Veneto, dove visiterà alcuni deu principali hub vaccinali del territorio. Sarà l'occasione per toccare con mano l'organizzazione della Sanità veneta in questa fase cruciale della campagna vaccinale di massa.

Il generale Figliuolo a Venezia

Dopo un incontro al padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si terrà una riunione con tecnici e Regione, attorno alle 11.30 Figliuolo sarà al PalaExpo di Marghera, in compagnia del presidente della Regione Luca Zaia e del capo del dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Nella circostanza si terrà un breve punto con la stampa.